Engin Altan Düzyatan’ın Instagram paylaşımında Diriliş Ertuğrul detayı

18.05.2020 18:41

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraf ile gündeme bomba gibi düştü. Karantina günlerini evinde çeşitli aktivitelerle değerlendiren oyuncu sosyal medya hesabı olan instagramdan bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın paylaşımının altına oyuncu arkadaşı Cavit Çetin Güner'den gelen yorum dikkat çekti. Bu yorum, Diriliş Ertuğrul'a Engin Altan Düzyatan'ın geri dönmesini isteyen sosyal medya kullanıcılarına tebessüm ettirdi.

Engin Altan Düzyatan'ın Instagram paylaşımına gelen Diriliş Ertuğrul detayı, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraf ile dikkat çekti.

40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, karantina günlerini çeşitli aktivitelerle değerlendiriyor. Son paylaşımında ustalık gerektiren bir iş yaptığı görüşen Düzyatan'a, oyuncu arkadaşı Cavit Çetin Güner'den gelen yorum dikkat çekti.





Ünlü oyuncu, Engin Altan'ın fotoğrafının altına, "Beyliği bırakıp emekli olunca kendi işini kendin yaparsın tabi, şimdi abdurrahman alp olsaydı tak şu kapıyı derdin o da emredersin beyim derdi olur biterdi. Ol deyince oldurannn" yorumu ile milyonlarca beğeni aldı.