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Kuzey Güney dizisinde Handan anne karakterini canlandıran ünlü oyuncu vefat etti! Semra Dinçer kimdir ve neden vefat etti?

Kuzey Güney dizisinde Handan anne karakterini canlandıran ünlü oyuncu vefat etti! Semra Dinçer kimdir ve neden vefat etti?
02.11.2021 12:44
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Gündemde yoğun bir şekilde Semra Dinçer kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Daha önce pek çok dizi ve film projesinde rol alan isim hayatını kaybetti ve sanat camiasını yasa boğdu. Oyunculuğu ile çok beğenilen ve başarılı performans sergileyen Semra Dinçer özellikle Kuzey Güney dizisindeki Handan karakteri ile hafızalara kazılmıştı. Peki neden öldü, hastalığı neydi? Hayatını kaybeden Semra Dinçer kaç yaşındaydı, nereli, evli mi?

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Semra Dinçer kimdir? Hayatını kaybeden Semra Dinçer kaç yaşındaydı, nereli, evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü oyuncu Semra Dinçer Kuzey Güney, İstanbullu Gelin gibi daha pek çok dizide yer almış ve oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Hayatını kaybettiği haberleri sevenlerini oldukça üzdü. Peki hastalığı neydi?

SEMRA DİNÇER NEDEN ÖLDÜ?

Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Haluk Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı. 25 Temmuz 1965, Ankara doğumlu. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolündedir.

Köşe Dönücü1984
Barışta Savaşanlar1993
Suçlu Kim1994
Kaçıklık Diplomasi1998
Örümcek Merve 1998
Kıvılcım1999
Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999
Filler ve Çimen2000

Gökten Düşen Hazine2000
Kimyacı2000
Martılar ve İstanbul2000
Profesyoneller2000
Zehirli Çiçek2000
İçimizden Biri2000
Benim İçin Ağlama2001
Tatlı Hayat Mehpare 2001
Berivan2002
Kumsaldaki İzler2002
Kırık Ayna Firdes 2003
Mihrali2003

Fırtına Hayatlar2004
Perçem2004
Döngel Kerhanesi Didar 2005
Yolun Sonu2005
Kaybolan Yıllar Rosa 2006
Yağmurdan Sonra Defne 2006
Geniş Zamanlar Sıdıka 2007
Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008
Leylan Sebahat 2007
Derman Adalet Hemşire 2008
Goncakaranfil2008
Kardelen Şermin 2008
Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010


Maskeli Balo2010
Dinle Sevgili Ülfet 2011
Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011
İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017

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