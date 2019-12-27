Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yerli otomobil tanıtımında! 27.12.2019 15:03

Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin tanıtımında Kuruluş Osman sürprizi... Türkiye'nin ilk yerli otomobili Başkan Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılıyor. Yerli otomobilin tanıtımında çok sürpriz bir isim de vardı. O isim Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit. Tanıtıma katılan Burak Özçivit, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Türkiye'ye ait olan yeni yerli araç Başkan Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle tanıtılıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği ilk yerli otomobilin tanıtımında çok sürpriz bir isim de vardı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ilk yerli otomobilin tanıtımına katıldı. Tanıtıma katılan Burak Özçivit, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.