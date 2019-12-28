Haberler Video Enes Ünal'ın mutlu günü! Enes Ünal sevgilisi Lisa Smellers ile evlendi! |Video

Enes Ünal'ın mutlu günü! Enes Ünal sevgilisi Lisa Smellers ile evlendi! |Video

28.12.2019 16:38

Milli Takımımızın EURO 2020 yolundaki en büyük pay sahiplerinden biri olan genç oyuncu Enes Ünal'dan sürpriz... Uzun süredir kendisi gibi futbolcu olan Lisa Smellers'la aşk yaşayan Enes Ünal evlendi. Enes Ünal ve eşi Lisa Smellers evliliklerini sosyal medya hesaplarından duyurunca Lisa Smellers son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Enes Ünal ve Lisa Smellers sıradan çiftlerden hayli farklı. İşte başta Enes Ünal olmak üzere futbolcuların çok merak edilen eşleri ve sevgilileri.


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