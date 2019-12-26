Kuruluş Osman izleyiciyi ekrana bağlıyor! İşte oyuncularının memleketleri

Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. 7.yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın oyuncuları çok merak ediliyor. Dizi yayınlandığı günden bu yana tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncuların memleketleri merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman oyuncularının memleketleri.
Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncularının memleketlerini duyunca çok şaşıracaksınız.
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