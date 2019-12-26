Haberler Video Kuruluş Osman izleyiciyi ekrana bağlıyor! İşte oyuncularının memleketleri

Kuruluş Osman izleyiciyi ekrana bağlıyor! İşte oyuncularının memleketleri

26.12.2019 14:15

Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. 7.yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın oyuncuları çok merak ediliyor. Dizi yayınlandığı günden bu yana tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncuların memleketleri merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman oyuncularının memleketleri.


Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncularının memleketlerini duyunca çok şaşıracaksınız.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Magazin Videoları