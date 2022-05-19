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Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Gören hayran kaldı güzelliğiyle parmak ısırttı

Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Gören hayran kaldı güzelliğiyle parmak ısırttı
19.05.2022 16:30

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Kuruluş Osman'ın Gündüz Alp'i Emre Basalak'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey karakterini canlandıran Emre Basalak'ın yayınlanan son fragmanın ardından diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı "Gündüz Bey kimdir?", "Gündüz Alp kaç yaşında öldü?" sorularının yanıtını aratırken Emre Basalak'ın hayatı da merak konusu oldu. Her Çarşamba ATV ekranlarında sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun özellikle ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Basalak'ın güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey karakterini canlandıran Emre Basalak, son bölümün yayınlanması üzerine gündem oldu.

Sergilediği başarılı performans ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

28 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

Basalak'ın güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çiftin romantik pozları için "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı.

İşte Emre Basalak ve güzeller güzeli eşi Pınar Basalak...

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