Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Gören hayran kaldı güzelliğiyle parmak ısırttı

Kuruluş Osman'ın Gündüz Alp'i Emre Basalak'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey karakterini canlandıran Emre Basalak'ın yayınlanan son fragmanın ardından diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı "Gündüz Bey kimdir?", "Gündüz Alp kaç yaşında öldü?" sorularının yanıtını aratırken Emre Basalak'ın hayatı da merak konusu oldu. Her Çarşamba ATV ekranlarında sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun özellikle ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Basalak'ın güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.