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Kuruluş Osman oyuncularının at üstünde şovu

Kuruluş Osman oyuncularının at üstünde şovu
03.09.2021 22:52 - Son Güncelleme: 03.09.2021 23:10
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Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteri ile başrolü üstlenen başarılı oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabında setten paylaşım yaptı. Özçivit, yeni sezon çekimlerine başlayan Kuruluş Osman'nın kamera arkasını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Dizide Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile bir sahnesinin kamera arkasını yayınlayan Özçivit, rol arkadaşı ile birlikte at üzerinde adeta şov yaptı. Ekran önündeki performanslarıyla izleyicinin takdirini kazanan Özçivit ve Törer, kamera arkası görüntüleriyle bir kez daha kendilerine hayran bıraktı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı....


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