Kulağında tümör çıkmıştı... FİLİZ AKIN hasta yatağında görüntülendi! Son hali videosu sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı, hasta yatağındaki görüntüsüyle sosyal medyadan sevenlerine seslenen Filiz Akın'a ünlülerden mesaj yağdı. Geçtiğimiz aylarda ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınmıştı usta sanatçının... Tahlil sonuçları temiz çıkan Filiz Akın Instagram'dan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla korkuttu. Cuma günü operasyon geçiren Filiz Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Akın son paylaşımıyla bir kez daha yürek sızlattı.