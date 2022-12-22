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Haberler Magazin Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi: "Artık geride kalsa"

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi: "Artık geride kalsa"

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı, hasta yatağındaki görüntüsüyle sosyal medyadan sevenlerine seslenen Filiz Akın'a ünlülerden mesaj yağdı. Geçtiğimiz aylarda ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınmıştı usta sanatçının... Tahlil sonuçları temiz çıkan Filiz Akın Instagram'dan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla korkuttu. Cuma günü operasyon geçiren Filiz Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Akın son paylaşımıyla bir kez daha yürek sızlattı.

22.12.2022 10:50 - Son Güncelleme: 22.12.2022 11:04
Yeşilçam’ın masum güzeli Filiz Akın’ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi: Artık geride kalsa

"ARTIK GERİDE KALSA"

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı, hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın masum güzeli Filiz Akın’ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi: Artık geride kalsa

Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz cuma günü kulağından operasyon geçirdiğini açıkladı.

Yeşilçam’ın masum güzeli Filiz Akın’ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi: Artık geride kalsa

Akın, kulağının üst kısmında şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yeşilçam’ın masum güzeli Filiz Akın’ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi: Artık geride kalsa

79 yaşındaki usta oyuncu, "Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın masum güzeli Filiz Akın’ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi: Artık geride kalsa

Öte yandan Filiz Akın, dört ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.


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