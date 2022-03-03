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Kolpaçino Hüseyin ve Ezel dizisinde Hamit karakteriyle nam yapan ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Kolpaçino Hüseyin ve Ezel dizisinde Hamit karakteriyle nam yapan ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
03.03.2022 14:29

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Kolpaçino Hüseyin ve Ezel dizisinde Hamit karakteriyle nam yapan ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncunun saat 12.00'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ezel, Kolpaçino gibi çok projelerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan acı haber geldi. 51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti.

İstanbul Şişli'de ikamet eden ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol almıştır.

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