Güzellik yarışmasında derece almasının ardından oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yaparak kariyerine devam eden Hülya Avşar, hem iş hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Geçen günlerde Anlatma şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Avşar kızı, son olarak yolda karşılaştığı ve kendisine eşlik etmesi için teklif götürdüğü Murat Altan'la çektiği kliple uzun süre gündemde yer aldı. Klibindeki çıplak sahneler hakkında yaptığı açıklamalarla da konuşulan Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Duş sonrası verdiği bir pozu yayınlayan Avşar, en cesur haliyle kamera karşısına geçti. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...