Klibinde soyunan Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı! 59’luk Hülya çıplak sahneleri hakkında konuşmuştu...

Neyse heyecan yaşayıp döndüm. İnanamadı, dalga geçtiğimi zannetti. Sonra 'Ne olacak hatıra olur benim için' dedi. Böyle başladık. Yazılımcı, iki tane çok güzel çocuğa var, eşi var. Çok şeker insanlar. Eşi sorun çıkarmadı herhalde."