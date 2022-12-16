Klibinde soyunan Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı! 59’luk Hülya çıplak sahneleri hakkında konuşmuştu...
Güzellik yarışmasında derece almasının ardından oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yaparak kariyerine devam eden Hülya Avşar, hem iş hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Geçen günlerde Anlatma şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Avşar kızı, son olarak yolda karşılaştığı ve kendisine eşlik etmesi için teklif götürdüğü Murat Altan'la çektiği kliple uzun süre gündemde yer aldı. Klibindeki çıplak sahneler hakkında yaptığı açıklamalarla da konuşulan Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Duş sonrası verdiği bir pozu yayınlayan Avşar, en cesur haliyle kamera karşısına geçti. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...
16.12.2022 20:45 - Son Güncelleme: 16.12.2022 20:45
Şarkıcı, sunucu ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz hafta yeni şarkısını çıkardı. Klipte Avşar'a, yürüyüş yaparken karşılaştığı ve teklifte bulunduğu bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan eşlik etti.