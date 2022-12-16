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Haberler Magazin Klibinde soyunan Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı! 59’luk Hülya çıplak sahneleri hakkında konuşmuştu...

Klibinde soyunan Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı! 59’luk Hülya çıplak sahneleri hakkında konuşmuştu...

Güzellik yarışmasında derece almasının ardından oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yaparak kariyerine devam eden Hülya Avşar, hem iş hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Geçen günlerde Anlatma şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Avşar kızı, son olarak yolda karşılaştığı ve kendisine eşlik etmesi için teklif götürdüğü Murat Altan'la çektiği kliple uzun süre gündemde yer aldı. Klibindeki çıplak sahneler hakkında yaptığı açıklamalarla da konuşulan Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Duş sonrası verdiği bir pozu yayınlayan Avşar, en cesur haliyle kamera karşısına geçti. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
16.12.2022 20:45 - Son Güncelleme: 16.12.2022 20:45
Klibinde soyunan Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı! 59’luk Hülya çıplak sahneleri hakkında konuşmuştu...

Şarkıcı, sunucu ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz hafta yeni şarkısını çıkardı. Klipte Avşar'a, yürüyüş yaparken karşılaştığı ve teklifte bulunduğu bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan eşlik etti.

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Klibinde soyunan Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı! 59’luk Hülya çıplak sahneleri hakkında konuşmuştu...

Klibindeki jönü yolda bulan Avşar, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sormayın. Epey bir oyuncu aradık; baktım hep yakışıklı hep yakışıklı gelenler. Bana da açıkçası çok yakışıklı cazip gelmiyor. Yakışıklı erkek çok sevmiyorum.

Klibinde soyunan Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı! 59’luk Hülya çıplak sahneleri hakkında konuşmuştu...

Yürüyüş yaparken bir baktım karşıdan yakışıklı değil ama karizmatik, tarz. Baktım, baktım, baktım sonra ertesi gün arabayla geçerken yine aynı yerde fakat bu sefer konuşmak istedim. Kalabalık trafik var, dönecek yer bulamıyorum.

Klibinde soyunan Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı! 59’luk Hülya çıplak sahneleri hakkında konuşmuştu...

Neyse heyecan yaşayıp döndüm. İnanamadı, dalga geçtiğimi zannetti. Sonra 'Ne olacak hatıra olur benim için' dedi. Böyle başladık. Yazılımcı, iki tane çok güzel çocuğa var, eşi var. Çok şeker insanlar. Eşi sorun çıkarmadı herhalde."

Klibinde soyunan Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı! 59’luk Hülya çıplak sahneleri hakkında konuşmuştu...

Geçtiğimiz günlerde de Yeniköy'de görüntülenen Avşar, yeni şarkısı 'Anlatma'yla alakalı konutu ve "Çok mutluyum, keyifli yani. Şarkımız çok güzel oldu, ben de çok seviyorum şarkımı" dedi.

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