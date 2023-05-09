Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer itiraf etti Pınar Eliçe'den olay yorum gecikmedi. Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını kaynatmıştı... Son dönemde rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Başak Dizer'in sözlerinin ardından her fırsatta Tatlıtuğ hakkında konuşan Bircan Bali, Pınar Eliçe ve Ebru Şancı Öztürk yine konuyu Tatlıtuğ çiftine getirdi. Pınar Eliçe ise "Millet hayal etmeye devam etsin Başak Dizer de onunla uyumaya devam etsin" sözleriyle dikkat çekti.