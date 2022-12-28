Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Son olarak yarışma programına katılan yeni gelin adayı Eslem Sena Nur oldu. Gelir gelmez dikkatleri üzerine çeken Eslem Sena Nur hakkında araştırma yapanlarsa şok geçirten o gerçeği gördü. Bakın Kısmetse Olur'un yeni gelin adayı Eslem Sena Nur kimin eski sevgilisi çıktı. İşte Faruk Fatih Özer'in eski kız arkadaşı Eslem Sena Nur'un atv Haber’e konuştuğu o anlar...