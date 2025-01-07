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SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz gözaltına alındı!
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SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 12:43

Son dakika haberi... Yasa dışı bahsi teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı. İşte detaylar.

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan Fenomen Kerimcan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Durmaz, soruşturma kapsamında Beykoz'daki evinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Durmaz, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz ardından yeniden emniyete sevk edildi.

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