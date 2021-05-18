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''Kendinin değil annesinin metresi'' Sadakatsiz 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son fragman izle

''Kendinin değil annesinin metresi'' Sadakatsiz 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son fragman izle
18.05.2021 09:03
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Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle bir döneme damga vuran Cansu Dere, şimdilerde Sadakatsiz'in Asya'sı olarak televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı dizide intikam sahneleriyle dikkat çekiyor. Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin 30. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz'e yeni katılan Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı Asya Günalan karakteri, Asya'ya babasıyla ilgili itiraflarda bulunuyor. Asya Günalan, "Baban ve ben nişanlıydık. Baban bir hata yaptı ve beni aldattı annenle" sözleri Asya'yı şoke ediyor. işte Sadakatsiz 30. yeni bölüm fragmanını izle...


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