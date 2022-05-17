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Kenan İmirzalıoğlu: İkinci kızımızın adı Leyla, sevdiğimiz isim

Kenan İmirzalıoğlu: İkinci kızımızın adı Leyla, sevdiğimiz isim
17.05.2022 23:48

OTOMATİK OYNAT

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Meslektaşı Sinem Kobal ile 2006 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 21 Ekim 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu, doğum sonrası ilk kez konuştu. Eşi Sinem Kobal ve minik kızı Leyla'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kenan İmirzalıoğlu, kendine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. İmirzalıoğlu, kızına verdikleri 'Leyla' isminin hikayesini de anlatırken minik bebeğinin kime benzediğini de söyledi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun o açıklaması...

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