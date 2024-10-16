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Kenan İmirzalıoğlu Hasan Yalnızoğlu'nun kızını cenazede görünce gözyaşını tutamadı!
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Kenan İmirzalıoğlu Hasan Yalnızoğlu'nun kızını cenazede görünce gözyaşını tutamadı!

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 18:06 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 18:11

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yakın arkadaşı Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinde duygusal anlar yaşadı. Yalnızoğlu’nun küçük kızını görünce gözyaşlarına hakim olamayan İmirzalıoğlu'nun o anları, videoya yansıdı. İşte o duygusal anlar...

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da 2010 yılında gönüller takımında yer alan ve Survivor'daki yeteneğiyle hafızalarda yer eden Hasan Yalnızoğlu uzun süredir mücadele verdiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Hasan Yalnızoğlu'nun cenaze törenine ünlü isimlerde dahil oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Hasan Yalnızoğlu'nun best model yarışmasından oda arkadaşı olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da cenaze töreninde yer aldı. Kenan İmirzalıoğlu Hasan Yalnızoğlu'nun 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Hasan Yalnızoğlu hakkında 2. sayfa mikrofonlarına konuşan İmirzalıoğlu "Şahsına münhasır bir insandı. Yumuşacık bir kalbi vardı. Benim best model'de oda arkadaşımdı. Gönlümün şampiyonu o idi. Çok güzel hatıralar bırakıp gitti. İnşallah bizde böyle güzel hatıralar bırakırız" dedi. Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamayarak konuşmayı sonlandırdı.

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