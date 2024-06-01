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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024, 16:20 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 16:20

Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'a şaşırtan soru: "Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin!"

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu 50. yaş gününü özel bir parti ile kutladı. Kendi partisinde sahneye çıkan Doğulu'nun partisine katılan Yılmaz Erdoğan'a yönelttiği soru olay oldu. Doğulu'nun "Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin!" sorusu geceye damga vurdu. İşte o anlara dair özel görüntüler...

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, dün akşam 50. yaş gününü kendi evinde görkemli bir partiyle kutladı. Davetliler arasında pek çok ünlü isim yer alırken, partide Yılmaz Erdoğan ile Kenan Doğulu arasında yaşanan eğlenceli diyaloglar dikkat çekti.

Sahneye Çıkan Yılmaz Erdoğan Ne Cevap Vereceğini Şaşırdı!

Parti sırasında "Doktor" adlı şarkısını seslendiren Kenan Doğulu, son dönemde adı aşk dedikodularına karışan ve Cansu Taşkın ile ilişkisiyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan'a esprili bir soru yöneltti. Doğulu, "Yılmaz hocam, çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin…" şeklindeki sorusuyla Erdoğan'ı şaşırttı. Yılmaz Erdoğan, sahneye çıkarak, "Böyle bir soru beklemiyordum can kardeşimin doğum gününde... Sevmenin zararı yok" diyerek cevap verdi. Bu anlar, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer buldu.

Cansu Taşkın ile Yılmaz Erdoğan İlişkisi!

Geçtiğimiz aylarda Cansu Taşkın, bir televizyon programında Yılmaz Erdoğan ile yaşadığı ilişkiyi doğruladı. Taşkın, "Evet, haberler doğru. Özel hayatımı genellikle konuşmam ama evet, Yılmaz Erdoğan ile bir ilişkimiz oldu" diyerek ilişkiyi teyit etti. Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun da sosyal medya hesabından bu ilişkiye dair fotoğraflar ve videolar paylaştı, videolardan birinde Erdoğan'ın Taşkın'ı öptüğü görüldü.

Yılmaz Erdoğan'dan Açıklama Geldi!

Yılmaz Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan ve sona eren bu ilişkinin neden tekrar gündeme geldiğini merak ettiğini belirtti ve konunun kapatılmasını istedi. Erdoğan, "Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin iyi yanlarını hatırlayıp, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

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