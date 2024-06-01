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Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını! Gecede birçok ünlü vardı! Yılmaz Erdoğan'a büyük gaf

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 50. yaşını eşi Beren Saat'in düzenlediği partiyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Aşk-ı Memnu oyuncuları da bulunuyordu. Hande Erçel, Zeynep Bastık ve Yılmaz Erdoğan gibi isimler de geceye katılım gösterdi. Acarkent'te düzenlenen parti için Doğulu, komşularına gönderdiği mektupla yüksek sesten dolayı özür diledi. Ancak bu durum işe yaramadı. Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis baskını yapıldı. Doğulu'nun sonu olaylı biten doğum günü partisine katılan Erdoğan'a sorduğu soru da gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 15:53 Güncelleme 01 Haziran 2024, 16:44
Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü partisine polis baskını! Gecede birçok ünlü vardı! Yılmaz Erdoğan’a büyük gaf 1

Fatmagül'ün Suçu Ne, Atiye ve Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü partisine polis baskını! Gecede birçok ünlü vardı! Yılmaz Erdoğan’a büyük gaf 2

Çift, yıllardır magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilirken, son olarak Beren Saat 50 yaşına giren eşi Kenan Doğulu için, dün akşam Acarkent'teki evlerinde parti verdi.

Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü partisine polis baskını! Gecede birçok ünlü vardı! Yılmaz Erdoğan’a büyük gaf 3
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PASTA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Saat, Kenan Doğulu için gitar şeklinde beyaz bir pasta yaptırdı. Renkli bir dekorasyon hakim olduğu partide duvarlara güneş sembolünün yanına "Kenan doğdu" yazıları asıldı.

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