Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını! Gecede birçok ünlü vardı! Yılmaz Erdoğan'a büyük gaf

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 50. yaşını eşi Beren Saat'in düzenlediği partiyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Aşk-ı Memnu oyuncuları da bulunuyordu. Hande Erçel, Zeynep Bastık ve Yılmaz Erdoğan gibi isimler de geceye katılım gösterdi. Acarkent'te düzenlenen parti için Doğulu, komşularına gönderdiği mektupla yüksek sesten dolayı özür diledi. Ancak bu durum işe yaramadı. Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis baskını yapıldı. Doğulu'nun sonu olaylı biten doğum günü partisine katılan Erdoğan'a sorduğu soru da gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...