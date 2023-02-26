Kemal Sunal'ın Hatice'sinin son haline bakın! "Yıllar acımamış"

Kemal Sunal'ın Hatice'siydi... Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev'in son haline bakın, sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri, "Yeşilçam yıldızına yıllar acımamış" derken kimileri ise "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" yorumları yapıyor. yorumları yapılıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ayşen Cansev ve Sırrı Elitaş gibi usta isimlerinde yer aldığı Şark Bülbülü filmi Türk sinemasının vazgeçilmez komedi filmleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden biri olan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. İşte Kemal Sunal'ın Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali...