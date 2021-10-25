Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan nişanlısını öpmelere doyamadı! Nesrin Cavadzade'nin bu halini hiç görmediniz

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan nişanlısı Nesrin Cavazade ile mutluluk pozu verdi. Hafta sonunu birlikte geçiren ünlü çiftin ayrılacakları konuşuluyorken yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Birbirlerine çok yakıştırılan Gökhan Alkan - Nesrin Cavazade çifti son paylaşımıyla mest etti. Evlilik yolunda giden ilişkileri hakkında son günlerde sık sık ayrılık iddiaları konuşulsa da çift her seferinde paylaşımlarıyla ''Her şey yolunda'' mesajı veriyor. Son olarak da aralarında tartışma çıktığı ve Nesrin Cavazade'nin yüzüğü attığı ileri sürülmüştü. Gökhan Alkan'ın İnstagram hesabından yaptığı yeni paylaşım kötü konuşanların ağzını tıkadı.