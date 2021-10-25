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Haberler Magazin Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan nişanlısını öpmelere doyamadı! Nesrin Cavadzade'nin bu halini hiç görmediniz

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan nişanlısını öpmelere doyamadı! Nesrin Cavadzade'nin bu halini hiç görmediniz

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ferit karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gökhan Alkan, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Nesrin Cavazade ile ilgili çıkan ayrılık iddialarına noktayı koydu. Haklarında sık sık ayrıldıkları yönünde haberler çıkan çift her seferinde sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraf paylaşarak haberleri yalanladı. Son olarak da Alkan, sevgilisini öpücüklere boğduğu romantik karelerini sosyal medyadaki kişisel hesabından paylaştı. Evlilik kararı alan çiftin o paylaşımlarını görenler her ikisini de övgüye boğdu. Öte yandan fotoğrafta dikkat çeken bir detay ise güzel oyuncunun kıyafeti oldu. Genellikle elbise tercih eden Nesrin Cavazade bu kez spor bir kombinle görüntülendi.

25.10.2021 14:47 - Son Güncelleme: 25.10.2021 14:56
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan nişanlısını öpmelere doyamadı! Nesrin Cavazade’nin bu halini hiç görmediniz

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan nişanlısı Nesrin Cavazade ile mutluluk pozu verdi. Hafta sonunu birlikte geçiren ünlü çiftin ayrılacakları konuşuluyorken yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Birbirlerine çok yakıştırılan Gökhan Alkan - Nesrin Cavazade çifti son paylaşımıyla mest etti. Evlilik yolunda giden ilişkileri hakkında son günlerde sık sık ayrılık iddiaları konuşulsa da çift her seferinde paylaşımlarıyla ''Her şey yolunda'' mesajı veriyor. Son olarak da aralarında tartışma çıktığı ve Nesrin Cavazade'nin yüzüğü attığı ileri sürülmüştü. Gökhan Alkan'ın İnstagram hesabından yaptığı yeni paylaşım kötü konuşanların ağzını tıkadı.

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan nişanlısını öpmelere doyamadı! Nesrin Cavazade’nin bu halini hiç görmediniz

Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade'den yeni aşk pozları geldi.

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan nişanlısını öpmelere doyamadı! Nesrin Cavazade’nin bu halini hiç görmediniz

ROMANTİK POZLARINA KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde sevgilisini öpücüklere boğduğu görüldü.

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan nişanlısını öpmelere doyamadı! Nesrin Cavazade’nin bu halini hiç görmediniz

Hafta sonunu Balıkesir'de geçiren çiftin pozlarına Alkan'ın takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan nişanlısını öpmelere doyamadı! Nesrin Cavazade’nin bu halini hiç görmediniz

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Gökhan Alkan'ın aşkıyla paylaştığı pozları henüz 24 saat olmadan 550 bine yakın kişi tarafından beğenildi.

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