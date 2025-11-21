Miss Universe 2025, bu yıl güzellikten çok yaşanan skandallarla konuşuldu. 120'yi aşkın ülkeden katılımcının yer aldığı yarışmanın en dikkat çekici olayı, Meksika güzeli Fatima Bosch ile yarışmanın sunucusu Nawat Itsaragrisil arasında patlak veren "aptal" polemiği oldu.

Bosch'un sosyal medyada yeterince paylaşım yapmadığı gerekçesiyle sunucu Nawat Itsaragrisil tarafından "aptal" olarak nitelendiği iddiası ortamı gerdi., Itsaragrisil bu iddiayı reddetti ancak tartışmanın büyümesi üzerine güvenliğin çağırılması ve Bosch'un Irak güzeliyle birlikte salonu terk etmesi büyük yankı uyandırdı.

Salon çıkışında açıklama yapan Bosch, "Bana aptal dedi, bu saygısızlıktır. Dünya bunu görmeli çünkü biz güçlü kadınlarız, sesimizi duyurmak için buradayız" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da Bosch'a destek vererek, kadınların ses çıkarmasının önemine dikkat çekti.

Yarışma finali yaklaşırken bu kez jüri üyesi Omar Harfouch, 30 finalistin "gizli bir jüri" tarafından önceden belirlendiğini öne sürdü. Miss Universe yönetimi ise bu iddiayı kesin bir dille reddederken, Fransız teknik direktör Claude Makelele yarışmadan ayrıldığını açıkladı.

KAİNAT GÜZELİ KİM OLDU?

Tüm tartışmalara rağmen 21 Kasım'da Tayland'ın Nonthaburi kentinde düzenlenen finalde sahne Jeff Satur'a emanet edildi. "Aşkın Gücü" temasıyla gerçekleşen gece, sonunda 2025'in Kainat Güzeli'ni belirledi.

Yaşanan polemiklere rağmen yarışmanın kazananı Meksikalı Fatima Bosch oldu. Hem jüri hem de izleyicilerden yoğun ilgi gören Bosch, soru-cevap bölümünde kadınların sesini güçlendirmeye odaklanacağını belirterek, "Bir kadın ve Miss Universe olarak, sesimi ve gücümü başkalarının hizmetine sunacağım. Çünkü bugünlerde sesimizi duyurmak, değişim yaratmak ve her şeyi görebilmek için buradayız. Bizler kadınız ve cesurca ayağa kalkanlar, tarih yazacak olanlardır" dedi.

Meksikalı güzeli sırasıyla Tayland, Venezuela, Filipinler ve Fildişi Sahilleri takip etti.

TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?

Bu yıl Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise ilk 30'a kalamadı.

CEREN ARSLAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Yarışma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Arslan, "Jürimiz demek ki beni ilk 30'dan daha çirkin buldu. Bir bildikleri vardır elbet" sözleriyle süreci değerlendirdi.

