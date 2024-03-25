KADİR İNANIR NASIL? Sağlık durumu ne? Başhekimden açıklama!

Beyin damarına pıhtı attığı öğrenilen sanatçı Kadir İnanır'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıkladı. Prof. Dr. Sağlam, " Kollarını ve bacaklarını oynatmaya başladı. Sesli uyarana cevap veriyor, yutkunma refleksi var. Bu akşam saatlerinde de uyandırılmasını planlıyoruz ,yani makineden ayrılmasını planlıyoruz" diye konuştu

"KOLLARINI VE BACAKLARINI OYNATMAYA BAŞLADI"

Sanatçı Kadir İnanır, dün sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. İnanır, Jülide Kural'ın çağırdığı ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı öğrenilen İnanır'ın yoğum bakımdaki tedavisi sürüyor. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam sanatçının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Sağlam, "Kadir Bey ile iyi gelişmeler var .Yoğun bakımızda takip ve tedavisine devam ediyoruz .Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel beslenme var. Bu radyolojik görüntüyü klinik de destekliyor. Kollarını ve bacaklarını oynatmaya başladı. Sesli uyarana cevap veriyor, yutkunma refleksi var. Bu akşam saatlerinde de uyandırılmasını planlıyoruz, yani makineden ayrılmasını planlıyoruz. Şu anda kendi kendine soluyabiliyor" diye konuştu.

"DÜNDEN İTİBAREN HEM KLİNİK HEM DE RADYOJİK OLARAK İYİYE GİDİYOR"

Sağ tarafında hem kolunda hem bacağında hareket olduğunu söyleyen Sağlam, "Bunun seviyesine karar verebilmek için tam uyanması gerekiyor. İlk gelişine göre kıyaslamayı o zaman yapabileceğiz. Uyandıktan sonra hatta şu andan itibaren fizik tedavi rehebilitasyonuna da başladık .Bundan sonraki süreçte hala risklerimiz var onu da parantez içinde belirtmemiz lazım. Kanama riskimiz var, tekrar pıhtı atma riski var bunlar olmasın diye gerekli tıbbi tedavileri yapıyoruz; ama dünden itibaren görülen tablo hem klinik olarak hem radyolojik olarak iyiye gidiyor. Girişimsel radyolojinin yaptığı işlem başarılı çok kısa sürede yapıldı.Geldiği andan itibaren girişimsel radyolojik işlem yapıldı ilk 2 saat içerisinde. Bu sonucun başarılı olması için çok önemli bir faktör. Hasar riskini erken müdahale azaltıyor.Kalpte oluşabilecek pıhtılar bu rski her zaman canlı tutuyor. Riskin süresine ve şiddetine dair birşey söyleyemiyoruz; ama kardiyoloji ekibimizde kalp ile ilgili tetkiklerini yaptı onlar da ciddi bir sorun görmediler. İnşallah olmayacak" diye konuştu

"O GÜÇLÜDÜR ÜSTESİNDEN GELECEKTİR İNANIYORUZ"

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise, "Biz aslında yarın uyanacak diye bekliyorduk ama doktor bey az önce söyledi tepki vermeye başlamış. Belki bu akşam uyandıracaklar. o güçlüdür ,o üstesinden gelecektir bunun öyle inanıyoruz. Ailesi, yeğenleri ,ablaları onları bekletiyoruz gelmenize gerek yok burada yapacak birşey yok diye. Türkiye'nin her yerinden hem sevenler hem akrabaları arıyorlar. İyi olacak,inanıyoruz. Çok iyi müdahale edildi, zamanında müdahale edildi, erken müdahale edildi. Başhekimle görüştüğümde umduğumuzdan daha erken tepki vermeye başladı el ve ayaklarıyla.Yoğun bakım sürecek ama akşama doğru uyandırmayı düşünüyoruz dedi herşey sevindirici" diye konuştu.