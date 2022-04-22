RAMAZAN İMSAKİYE
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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? Neslihan Atagül’ün eşi hakkında bomba iddia!

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? Neslihan Atagül’ün eşi hakkında bomba iddia!
22.04.2022 11:55

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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçen günlerde doğum günü paylaşımıyla gündeme gelmişti. Atagül, eşinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulunmuştu. Oyuncu çift, şimdi ise ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kadir Doğulu'nun, Aşkın Tarifi dizisinde birlikte rol aldığı ve o dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Serra Arıtürk ile imam nikah kıydığı öne sürüldü. İkilinin görüşmek için tercih ettiği yer ise duyanları şaşırttı. İşte detaylar...

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