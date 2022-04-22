RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? Neslihan Atagül’ün eşi hakkında bomba iddia! Bakın nerede buluşuyorlarmış...

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? Neslihan Atagül’ün eşi hakkında bomba iddia! Bakın nerede buluşuyorlarmış...

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçen günlerde doğum günü paylaşımıyla gündeme gelmişti. Atagül, eşinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulunmuştu. Oyuncu çift, şimdi ise ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kadir Doğulu'nun, Aşkın Tarifi dizisinde birlikte rol aldığı ve o dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Serra Arıtürk ile imam nikah kıydığı öne sürüldü. İkilinin görüşmek için tercih ettiği yer ise duyanları şaşırttı. İşte detaylar...

22.04.2022 00:07 - Son Güncelleme: 22.04.2022 00:07
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? Neslihan Atagül’ün eşi hakkında bomba iddia! Bakın nerede buluşuyorlarmış...

2013-2014'te yayınlanan 'Fatih Harbiye'de tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? Neslihan Atagül’ün eşi hakkında bomba iddia! Bakın nerede buluşuyorlarmış...

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla sık sık mutluluklarını gözler önüne seren çift, geçen yıl ihanet iddialarıyla gündem olmuştu.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? Neslihan Atagül’ün eşi hakkında bomba iddia! Bakın nerede buluşuyorlarmış...

Ancak ünlü çift, iddiaları yalanlamış hatta geçen günlerde yaptıkları romantik paylaşımla adlarından söz ettirmişti.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? Neslihan Atagül’ün eşi hakkında bomba iddia! Bakın nerede buluşuyorlarmış...

İHANET İDDİALARI BİTMİYOR!
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarıyla bir kez daha gündem oldu. Aşkın Tarifi dizisinde rol arkadaşı olan ve aralarında aşk dedikoduları çıkan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında yeni bir söylenti daha dolaşmaya başladı.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? Neslihan Atagül’ün eşi hakkında bomba iddia! Bakın nerede buluşuyorlarmış...

Sosyal medyada Felaket Tellalı lakabıyla bilinen Onur Akay, Kadir Doğulu'nun evli olmasına rağmen rol arkadaşıyla dini nikah kıydığını iddia etti.

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