Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? Neslihan Atagül’ün eşi hakkında bomba iddia! Bakın nerede buluşuyorlarmış...

İHANET İDDİALARI BİTMİYOR!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarıyla bir kez daha gündem oldu. Aşkın Tarifi dizisinde rol arkadaşı olan ve aralarında aşk dedikoduları çıkan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında yeni bir söylenti daha dolaşmaya başladı.