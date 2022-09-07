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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’i ilk kez takvim.com.tr görüntüledi! Ünlü çift el ele...

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’i ilk kez takvim.com.tr görüntüledi! Ünlü çift el ele...
takvim.com.tr
Doğan Savaş
07.09.2022 00:15 - Son Güncelleme: 07.09.2022 00:15

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Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez görüntülendi. Ünlü çift “Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” kapsamında Melike Şahin’i izlemeye el ele geldi.

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Ünlü şarkıcı Hadise ile biten aşkı sonrası adı oyuncu Hande Erçel ile anılan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın ilişkisi kısa sürmüştü. Kaan Yıldırım'ın gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz'e kaptırdığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak bu dedikodular iddiadan öteye geçmemişti.

Sevgililer önceki akşam Atlantis yapım harbiye açık hava konserleri kapsamında düzenlenen şarkıcı Melike Şahin'in konserine el ele gelerek ilan-ı aşk ettiler. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan taze aşıklar "Her şey çok güzel gidiyor. Polanezköy'de görüntülendiğimiz iddiaları doğru değil, hayatımızda iki defa gitmişizdir. Gördüğünüz gibi, daha fazla yorum yapmamamıza gerek yok, çok mutluyuz" diyerek aşklarını ilan ettiler.

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