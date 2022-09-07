Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’i ilk kez takvim.com.tr görüntüledi! Ünlü çift el ele...

Ünlü şarkıcı Hadise ile biten aşkı sonrası adı oyuncu Hande Erçel ile anılan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın ilişkisi kısa sürmüştü. Kaan Yıldırım'ın gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz'e kaptırdığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak bu dedikodular iddiadan öteye geçmemişti.

Sevgililer önceki akşam Atlantis yapım harbiye açık hava konserleri kapsamında düzenlenen şarkıcı Melike Şahin'in konserine el ele gelerek ilan-ı aşk ettiler. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan taze aşıklar "Her şey çok güzel gidiyor. Polanezköy'de görüntülendiğimiz iddiaları doğru değil, hayatımızda iki defa gitmişizdir. Gördüğünüz gibi, daha fazla yorum yapmamamıza gerek yok, çok mutluyuz" diyerek aşklarını ilan ettiler.