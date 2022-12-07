Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz ayrıldı mı? Kıskançlık ayrılık nedeni olarak görterilmişti... Kaan Yıldırım'dan ayrılık açıklaması

Şu sıralar Yargı dizisiyle adından söz ettiren Pınar Deniz ile bir dönem Hadise'yle yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer bulan Kaan Yıldırım, 3 ay önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Birbirine yakıştırılan ikiliden kötü haber geldi. Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in ayrıldığı, ayrılık sebebininse Pınar Deniz'in duş pozu olduğu iddia edildi.

Pınar Deniz, meslektaşı Yiğit Kirazcı'dan ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtı. Birlikteliklerini gözler önünde yaşayan ikili hakkında kıskançlık yüzünden ayrıldıkları iddia edildi. Magazin gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrasında Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından Pınar Deniz'le fotoğrafını paylaşarak "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" açıklamasını yaptı.







KELEBEK ETKİSİ

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" dediği konuşmasıyla gündem olan oyuncu Pınar Deniz'e bir tepki de meslektaşlarından geldi. Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada Deniz'i eleştiren paylaşımları beğendi.