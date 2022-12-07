Haberler Magazin Videoları Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz ayrıldı mı? Kıskançlık ayrılık nedeni olarak görterilmişti... Kaan Yıldırım'dan ayrılık açıklaması

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz ayrıldı mı? Kıskançlık ayrılık nedeni olarak görterilmişti... Kaan Yıldırım'dan ayrılık açıklaması

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz ayrıldı mı? Kıskançlık ayrılık nedeni olarak görterilmişti... Kaan Yıldırım'dan ayrılık açıklaması
07.12.2022 11:47

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:21
Kısmetse Olur ile ünlenmişti!...
Magazin 00:49
Engin Benli’nin eşini görenler...
Magazin 02:05
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım...
Magazin 00:04
Havva Öztel ‘’çok yakında’’...
Magazin 05:01
Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç...
Magazin 00:16
Gönülleri fethettiler
Magazin 02:30
Armağan Çağlayan’ın sağlık...
Magazin 00:32
Uğur Arslan'ın eşi çıka çıka...
Magazin 00:37
Aleyna Tilki iki ay içerisinde...
Magazin 00:08
Aslıhan Güner siyahlar içinde...
Magazin 00:22
Çağla Şıkel sarılar içinde...
Magazin 00:09
Arzu Doğan’dan karnı burnunda...

Pınar Deniz, meslektaşı Yiğit Kirazcı'dan ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtı. Birlikteliklerini gözler önünde yaşayan ikili hakkında kıskançlık yüzünden ayrıldıkları iddia edildi. Magazin gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrasında Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından Pınar Deniz'le fotoğrafını paylaşarak "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" açıklamasını yaptı.

Magazin Videoları

Şu sıralar Yargı dizisiyle adından söz ettiren Pınar Deniz ile bir dönem Hadise'yle yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer bulan Kaan Yıldırım, 3 ay önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Birbirine yakıştırılan ikiliden kötü haber geldi. Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in ayrıldığı, ayrılık sebebininse Pınar Deniz'in duş pozu olduğu iddia edildi.

Pınar Deniz, meslektaşı Yiğit Kirazcı'dan ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtı. Birlikteliklerini gözler önünde yaşayan ikili hakkında kıskançlık yüzünden ayrıldıkları iddia edildi. Magazin gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrasında Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından Pınar Deniz'le fotoğrafını paylaşarak "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" açıklamasını yaptı.




KELEBEK ETKİSİ
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" dediği konuşmasıyla gündem olan oyuncu Pınar Deniz'e bir tepki de meslektaşlarından geldi. Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada Deniz'i eleştiren paylaşımları beğendi.

SON DAKİKA