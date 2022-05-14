Haberler Magazin Videoları Johnny Depp'ten Amber Heard'e şişeli cinsel istismar! İfadesi kan dondurdu: 'Şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... '

Johnny Depp'ten Amber Heard'e şişeli cinsel istismar! İfadesi kan dondurdu: 'Şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... '

Johnny Depp'ten Amber Heard'e şişeli cinsel istismar! İfadesi kan dondurdu: 'Şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... '
14.05.2022 11:48 - Son Güncelleme: 14.05.2022 11:48

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Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya döküldü. Son iki haftadır gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında sular durulmuyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber ilk kez ifade verdi. Şimdilerde birbirilerine açtıkları iftira davaları görülen ve duruşmaları canlı olarak yayınlanan Depp, Heard ve tanıkların verdikleri ifadeler akıl tutulması yaratan cinsten. Şiddet iddialarından, yatağı pislemelerine kadar pek çok skandalları ortaya çıkan eski çiftin anlattıkları adeta dizi film senaryosu gibi.

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