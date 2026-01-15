Issız Adam Cemal Hünal Demir dövüp bıçak yaptı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıIssız Adam Cemal Hünal Demir dövüp bıçak yaptıIssız Adam Cemal Hünal Demir dövüp bıçak yaptıGiriş Tarihi: 15 Ocak 2026 15:38 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Ekranların sevilen ismi Cemal Hünal, demircilik atölyesinde ateş başında ter dökerek el emeğiyle bıçak ürettiği gizli yeteneğini ilk kez gözler önüne serdi.Bunlar da Var 00:28GOL İZLE | İstanbulspor 1-6 Trabzonspor 14.01.2026Çarşamba 00:52GOL İZLE | İstanbulspor 1-5 Trabzonspor 14.01.2026Çarşamba 00:59GOL İZLE | İstanbulspor 1-4 Trabzonspor 14.01.2026Çarşamba 00:52GOL İZLE | İstanbulspor 1-2 Trabzonspor 14.01.2026ÇarşambaCANLI YAYIN