Haberler Magazin Videoları İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer Fenerbahçe'nin eski ünlü futbolcusunun oğluymuş...

İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer Fenerbahçe'nin eski ünlü futbolcusunun oğluymuş...

İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer Fenerbahçe'nin eski ünlü futbolcusunun oğluymuş...
11.01.2023 15:47

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Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve dublaj yapmaya başlayan İsmail Hacıoğlu, Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Ayla, Bir İstanbul Masalı gibi yapımlarda rol aldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Hacıoğlu, 2010-2015 yılları arasında meslektaşı Vildan Atasever'le evli kaldı. 2016 yılında Duygu Kaya ile nikah masasına oturan ünlü oyuncunun bu evlilikten Yemin adında bir kızı oldu. Bu evliliği de 4 yıl süren oyuncu, kısa bir süre önce meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başladı. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulan Hacıoğlu, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler "Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kendisinden de ünlü olan babası kimmiş...

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Sergilediği oyunculuk performansıyla dikkat çeken İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

2016 yılında görkemli bir düğünle hayatını birleştirdiği Duygu Kaya Kumarki ile 2020'de 4 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan İsmail Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi.

Oyuncu Kardelen Hacıoğlu ile kardeş olan Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İSMAİL HACIOĞLU VE BABASI MEHMET HACIOĞLU

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