İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer Fenerbahçe'nin eski ünlü futbolcusunun oğluymuş...

Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve dublaj yapmaya başlayan İsmail Hacıoğlu, Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Ayla, Bir İstanbul Masalı gibi yapımlarda rol aldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Hacıoğlu, 2010-2015 yılları arasında meslektaşı Vildan Atasever'le evli kaldı. 2016 yılında Duygu Kaya ile nikah masasına oturan ünlü oyuncunun bu evlilikten Yemin adında bir kızı oldu. Bu evliliği de 4 yıl süren oyuncu, kısa bir süre önce meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başladı. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulan Hacıoğlu, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler "Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kendisinden de ünlü olan babası kimmiş...