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İrem Derici, Kurtuluş Kuş ile çıkan aşk iddialarına noktayı koydu

İrem Derici, Kurtuluş Kuş ile çıkan aşk iddialarına noktayı koydu
24.10.2022 15:43

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İrem Derici, kendisinden 10 yaş küçük Kurtuluş Kuş ile çıkan aşk iddiasını “Bomboş bir haber” diyerek yalanladı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

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Geçtiğimiz günlerde "Köpek gibi aşığım" diyen İrem Derici'nin kendisinden 10 yaş küçük meslektaşı Kurtuluş Kuş ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kuş ve Burak Bulut ile beraber "Alev Alev" isimli şarkıda da düet yapan 35 yaşındaki Derici, aşk iddiasını şu sözleriyle yalanladı:




'NAZAR BONCUĞU OLSUN'
"Ay yalanlamaya gerek bile duymadım o kadar içi bomboş bir haber ki. Haberi yapan dostum Alev Alev'in klibini çok izleyip etkisinde kalmış olacak ama kendisine kötü bir haberim var: Klip kurgudan ibaret. Haftalardır Trend1'e yapışmamızın nazar boncuğu olsun bu haberler de."

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