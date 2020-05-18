İpek Tanrıyar bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterdi, herkes şoke oldu! 'Gerçekten gülüyor'

18.05.2020 17:48

İpek Tanrıyar, Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine girdi. Hamileliğinin 8. ayını bitirmekte olan oyuncu, hem bebeği hem de kendisi için ev karantinasında... Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan İpek Tanrıyar, hamileliği boyuncu 12 kilo aldığını söyledi. Oğlu Aras'ın odasını canlı yayında izleyicilerle paylaşan heyecanlı anne İpek Tanrıyar, bebeğinin ultrason fotoğrafını ilk kez gösterdi. Aras bebeğin gülerken çekilen ultrason fotoğrafı magazin dünyasında çok konuşuldu. İşte İpek Tanrıyar'ın son hali ve oğlu Aras'ın ulstrason fotoğrafı...