RAMAZAN İMSAKİYE
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İpek Tanrıyar bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterdi, herkes şoke oldu! 'Gerçekten gülüyor'

İpek Tanrıyar, Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine girdi. Hamileliğinin 8. ayını bitirmekte olan oyuncu, hem bebeği hem de kendisi için ev karantinasında... Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan İpek Tanrıyar, hamileliği boyuncu 12 kilo aldığını söyledi. Oğlu Aras'ın odasını canlı yayında izleyicilerle paylaşan heyecanlı anne İpek Tanrıyar, bebeğinin ultrason fotoğrafını ilk kez gösterdi. Aras bebeğin gülerken çekilen ultrason fotoğrafı magazin dünyasında çok konuşuldu. İşte İpek Tanrıyar'ın son hali ve oğlu Aras'ın ulstrason fotoğrafı...

18.05.2020 18:31 - Son Güncelleme: 18.05.2020 18:52
İpek Tanrıyar bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterdi, herkes şoke oldu! 'Gerçekten gülüyor'

pek Tanrıyar sevgilisi Murat Evler ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Birkaç ay önce anne olacağını açıklayan Tanrıyar, şimdilerde 8.5 aylık hamile. Oğluna Aras adını vereceğini söyleyen İpek Tanrıyar şunları söyledi: Kısmetse doğum 1 Temmuz'da. Virüs nedeniyle doktor kontrolü dışında evden çıkmıyorum. Eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım. Sosyal medyada zayıf olduğumu düşünenler sataşıyor.

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İpek Tanrıyar bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterdi, herkes şoke oldu! 'Gerçekten gülüyor'

Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok. Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik. Aras bize sürpriz oldu, beklemediğimiz bir anda geldi. Allah bize hediye etti. Bu süreçte Murat ile birbirimize daha çok bağlandık" diye konuştu.

İpek Tanrıyar bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterdi, herkes şoke oldu! 'Gerçekten gülüyor'

Oğlu Aras'ı kucağına almak için gün sayan İpek Tanrıyar, bebek odasını gösterirken yaptığı sürprizle herkesi şaşırttı.

İpek Tanrıyar bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterdi, herkes şoke oldu! 'Gerçekten gülüyor'

İpek Tanrıyar, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Aras bebeğin ultrasonda gülerken ki halleri dikkat çekti.

İpek Tanrıyar bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterdi, herkes şoke oldu! 'Gerçekten gülüyor'

İşte İpek Tanrıyar'ın son hali ve bebeğinin ilk fotoğrafı...

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