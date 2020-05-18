İpek Tanrıyar bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterdi, herkes şoke oldu! 'Gerçekten gülüyor'

Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok. Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik. Aras bize sürpriz oldu, beklemediğimiz bir anda geldi. Allah bize hediye etti. Bu süreçte Murat ile birbirimize daha çok bağlandık" diye konuştu.