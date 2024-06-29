İnci Taneleri dizisindeki Azem karakteriyle sevenlerinin karşısına geçen Yılmaz Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Cansu Taşkın ile dudak dudağa görüntüleri çok konuşulmuştu. İfşa olan video gündemdeki yerini korurken Yılmaz Erdoğan'dan yeni bir bomba görüntü geldi. Bodrum'da tatil yapan Erdoğan'ın oyuncu Cemre Ebüzziya ile denizdeki keyifli sohbeti sosyal medyada bir anda yayıldı. Görüntüleri yorumlayan kullanıcılar 'Cansu Taşkın'dan sonra yeni aşk mı?' sorusunu sordu. İşte Yılmaz Erdoğan ve ünlü oyuncunun o görüntüleri...