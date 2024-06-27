İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan ünlü oyuncu ile deniz sefasında! Cansu Taşkın'dan sonra o kişi kafaları karıştırdı! Tüm gün denizde...

İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan; Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Selma Ergeç gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan Yılmaz Erdoğan, Bodrum'da ünlü oyuncu ile denizin tadını çıkardı. İkilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla 'Cansu Taşkın'dan sonra yeni aşk mı?' soruları beraberinde geldi. İşte Yılmaz Erdoğan ve ünlü oyuncunun o görüntüleri...
Yılmaz Erdoğan, Bodrum'da ünlü oyuncu ile denizin tadını çıkardı. İkilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla 'Cansu Taşkın'dan sonra yeni aşk mı?' soruları beraberinde geldi. İşte Yılmaz Erdoğan ve ünlü oyuncunun o görüntüleri...
İnci Taneleri dizisinde Azem karakteriyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan, Bir dönem Cansu Taşkın ile öpüşme videoları ortaya çıkan Yılmaz Erdoğan, magazin manşetlerinden inmemişti.
Şimdilerde İnci Taneleri'nin sezon finali yapmasını fırsat bilen Yılmaz Erdoğan tatil sezonunu açtı.