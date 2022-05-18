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İkinci kez anne olan Sinem Kobal’dan ilk açıklama! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi doğuma girmeden önce yaşadıklarını anlattı

İkinci kez anne olan Sinem Kobal’dan ilk açıklama! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi doğuma girmeden önce yaşadıklarını anlattı
18.05.2022 22:28

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2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, geçen pazartesi günü ikinci kez anne oldu. Minik bebeğini Leyla adını veren çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, bugün hastaneden taburcu oldu. Kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce poz veren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, basın mensuplarının röportaj isteğini de geri çevirmedi. İmizalıoğlu minik Leyla'nın kime benzediğini açıklarken Sinem Kobal, doğum öncesi yaşadıklarını anlattı. İşte İmirzalıoğlu çiftinin o röportajı...

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