İdo & Yasemin çiftinden türkü tadında romantizm!
Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 16:00
2024 yılında ikizlerini kucağına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, bu kez romantik bir videoyla gündemde. İdo’nun eşinin gözlerine bakarak söylediği "Has Gelin" türküsü, takipçileri mest etti.
