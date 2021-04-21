İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçirdiği estetik operasyonları ile sık sık adından söz ettiren Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle 'artık estetik yaptırmasan mı?' dedirtti.