RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali
21.04.2021 14:40
Ana Sayfa 01:18
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı...
Ana Sayfa 00:27
CHP'li Altay hakkında suç...
Ana Sayfa 01:45
Uzman isimden İstanbul için...
Ana Sayfa 00:30
A101 22 Nisan aktüel...
Ana Sayfa 01:11
Meral Kaplan gözyaşlarına...
Ana Sayfa 03:33
Başkan Erdoğan: ''Be ahlaksız...
Ana Sayfa 01:14
Başkan Erdoğan'dan kabine...
Ana Sayfa 00:49
İlla bir gece de tarlayı...
Ana Sayfa 02:06
İstanbul'da anne adayı...
Ana Sayfa 00:37
Derya Yanık kimdir, kaç...
Ana Sayfa 00:55
Çift katlı İETT otobüsü...
Ana Sayfa 06:55
Gazeteci Hikmet Genç kabine...

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçirdiği estetik operasyonları ile sık sık adından söz ettiren Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle 'artık estetik yaptırmasan mı?' dedirtti.


Magazin Videoları