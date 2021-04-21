RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçirdiği estetik operasyonları ile sık sık adından söz ettiren Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle 'artık estetik yaptırmasan mı?' dedirtti.

21.04.2021 09:07 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:07
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali sosyal medya gündeminde... Sık sık geçirdiği büyük değişim ile gündeme gelen Azeri kızı Günel Zeynalova Michael Jackson'a benzetilince çileden çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali

ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİ OLDU...

22 yılda gerçekleşen inanılmaz değişimi görmeye hazır mısınız? İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası oldu.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali

"Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde büyük bir patlama yarattı. 3 albüm, 8 tekli çıkaran Günel Zeynalova 25 Ekim 1985 doğumlu şarkıcı son dönemde magazin gündeminden düşmüyor.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen ve 90'lı yıllarda şöhretinin zirvesine çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova, son olarak Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini engellediğini dile getirmişti.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali

Instagram hesabından bir video yayınlayan 35 yaşındaki Azeri kızı, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Bir video paylaştım. Videonun altına başladılar yine saçma sapan yorumlar yazmaya. 'Aman değişmiş', 'Michael Jackson'a benzemiş', 'Niye bu kadar estetik yaptırdın?' Saçma sapan şeyler... Ben onların hepsini engelledim. Kendinizi yorup, yazmayın çünkü ben kendi ellerime acıyorum.