İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçirdiği estetik operasyonları ile sık sık adından söz ettiren Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle 'artık estetik yaptırmasan mı?' dedirtti.
Instagram hesabından bir video yayınlayan 35 yaşındaki Azeri kızı, konuyla ilgili şunları söylemişti:
Bir video paylaştım. Videonun altına başladılar yine saçma sapan yorumlar yazmaya. 'Aman değişmiş', 'Michael Jackson'a benzemiş', 'Niye bu kadar estetik yaptırdın?' Saçma sapan şeyler... Ben onların hepsini engelledim. Kendinizi yorup, yazmayın çünkü ben kendi ellerime acıyorum.