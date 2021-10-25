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‘Herkesin tercihine saygım var’ Songül Karlı’dan derin dekolteli paylaşım

‘Herkesin tercihine saygım var’ Songül Karlı’dan derin dekolteli paylaşım
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Gelinim Mutfakta programıyla ekranlara dönen ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Seda Sayan ve Serap Paköz gibi ünlü isimlerin de yaptırdığı Fransız askısı modasına uydu. Yüzünü gerdiren ünlü şarkıcı, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düşerken sosyal medyada oldukça iddialı bir paylaşımda bulundu. Dekolteli, mini siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Karlı, adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşımının altına manidar bir not da düşen Karlı, fit hali de dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kim der bir çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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