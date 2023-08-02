Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, başarılı oyunculuk performansı ve meslektaşı İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Geçen sene oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Soral, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, kardeşi Bedirhan Soral'ın kendisine yaptığı sulu şakayı Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşıma Soral'ın kardeşi Bensu Soral, annesi Sebahat Soral ve babası Hamdi Soral'dan yorum gecikmedi. İşte o anlar...