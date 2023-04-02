RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Soral ve İsmail Demirci oğullarının yüzünü ilk defa gösterdi!

Hande Soral ve İsmail Demirci oğullarının yüzünü ilk defa gösterdi!
02.04.2023 19:16

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ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçen yıl Mayıs ayında ise Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, ilk kez oğlu Ali'nin yüzünü gösterdi. "Çekirdek ailem" notuyla paylaşım yapan Soral'a yorum yağdı. Oyuncunun kardeşi Bensu Soral ile rol arkadaşı İlayda Alişan da paylaşıma kayıtsız kalmadı. Minik Ali ise sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.

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