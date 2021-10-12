Hande Sarıoğlu oryantal dansı videosunun aslını anlattı: İyi sallıyorum

Spiker Hande Sarıoğlu, aylar önce sosyal medya hesabında yayınladığı dans videosu ile gündem olmuş ve işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Hande Sarıoğlu, aylar sonra konuk olduğu bir programda o gecenin perde arkasını anlattı. Program sırasında "Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var" ifadelerini kullanan Sarıoğlu, başta Okan Bayülgen olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Duydukları karşısında şoke olan Bayülgen, Sarıoğlu'na "Ulan ne acayip bir kafan var ya" şeklinde karşılık verirken o anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hande Sarıoğlu'nun o açıklaması...