Hande Erçel’den ‘evlilik teklifi’ iddiasına yanıt!

Son dönemin popüler isimlerinden Hande Erçel, hem Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Erçel, son olarak evlilik teklifi haberleriyle gündeme gelmiş ve yayınladığı fotoğraftaki bir detay iddiaları güçlendirmişti. Yüzü olduğu markanın lansmanında kamera karşısına geçen Erçel, evlilikle ilgili soruyu ilk kez yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde de Gamze Erçel'in kıskançlık itirafıyla gündeme gelen oyuncu, ablası hakkındaki soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hande Erçel'in o açıklamaları...