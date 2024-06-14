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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 09:01 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 09:01

Hande Erçel sınırları zorladı! Derin yırtmaçlı elbisesi zor anlar yaşattı

Ömer - Arzu Sabancı çiftinin oğulları Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde sık sık yer alan Hande Erçel, bu kez davet tarzıyla çok konuşuldu. Yüzü olduğu mücevher markasının Milano'daki tanıtımına katılan Erçel'in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti. Erçel'in tanıtımdan görüntüleri sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Kahverengi tonlarında derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbisesiyle katılan Erçel'e "Bu kadar açık giyinmek zorunda mı Hande?", "Yırtmacı tutup duracaksan farklı elbise giyseydin" yorumları yapıldı.

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