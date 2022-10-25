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Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu işte bomba açıklama

Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu. Sosyal medya Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ortaya çıkan görüntüsüyle çalkalanıyor. Eski aşıklar tekrar bir araya geldi. Bir mekanda hayranları tarafından görüntülenen ikiliden Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizledi, Erçel ise kahve alır almaz araca döndü. Peki, Kerem Bürsin ile Hande Erçel yeniden mi birlikte? İşte magazin gündemini sallayan görüntünün ardından Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği o açıklama.

Doğan Savaş
takvim.com.tr
25.10.2022 16:13 - Son Güncelleme: 25.10.2022 17:20
Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu işte bomba açıklama

Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu işte bomba açıklama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu işte bomba açıklama

Sosyal medyada hayranları tarafından barıştıkları iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in geçtiğimiz gün birlikte samimi görüntülendiği fotoğraf ortaya çıktı.

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu işte bomba açıklama

Bir mekanda hayranları tarafından görüntülenen ikiliden Bürsin, kapüşonuyla yüzünü gizledi Erçel ise kahve alır almaz araca döndü.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu işte bomba açıklama

Peki, Kerem Bürsin ile Hande Erçel yeniden mi birlikte? Magazin gündemini sallayan görüntünün ardından Kerem Bürsin önceki gün katıldığı bir galada kendisine yöneltilen "Hande Erçel ile barıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu işte bomba açıklama

"Burası şuan yeri değil" yanıtını veren Bürsin'den gelen kaçamak cevap Han-Ker hayranlarını heyecanlandırdı.

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