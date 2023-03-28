Hande Erçel'e kayınvalideden 'gelinim olamaz' çıkışı! O fotoğrafla küplere binen Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan olay sözler geldi. Bugüne kadar çapkınlıklarıyla magazin manşetlerinde yer alan Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu ile geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ailesine girdi. Pazar günü Boğaz'da keyif yapan aşıklarla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Hande Erçel'in yanındayken Hakan Sabancı'nın çapkınlık peşinde olduğu ortaya çıktı. Tüm gelişmeler sonrası Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan müstakbel gelinine veto geldiği öğrenildi. İşte detaylar...