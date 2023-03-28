Hande Erçel'e kayınvalideden 'gelinim olamaz' çıkışı! O fotoğrafla küplere binen Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı: "Özge Ulusoy'dan..."
Hande Erçel'e kayınvalideden 'gelinim olamaz' çıkışı! O fotoğrafla küplere binen Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan olay sözler geldi. Bugüne kadar çapkınlıklarıyla magazin manşetlerinde yer alan Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu ile geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ailesine girdi. Pazar günü Boğaz'da keyif yapan aşıklarla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Hande Erçel'in yanındayken Hakan Sabancı'nın çapkınlık peşinde olduğu ortaya çıktı. Tüm gelişmeler sonrası Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan müstakbel gelinine veto geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
"ÖZGE ULUSOY'DAN DAHA DÜŞÜK"
Hande Erçel'e kayınvalideden 'gelinim olamaz' çıkışı! O fotoğrafla küplere binen Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın Hande Erçel yorumu gündeme bomba gibi düştü.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkı tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günlerde Hande'nin eski sevgilisi Murat Dalkılıç açıklamasıyla dikkat çekmişti.
"RAHATSIZ..."
Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce eski eşi Merve Boluğur şimdi eski sevgilisi...
Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'la bir dönem aşk yaşayan Hakan Sabancı şimdi de eski sevgilisi Hande Erçel'le birlikte.
Murat Dalkılıç eski aşklarının Hakan Sabancı ile birlikte olması hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Rahatsız etmeyin insanları" yanıtını verdi.