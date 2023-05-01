Hamile olan Meltem Yılmazkaya karnı burnunda pozlar!

Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Meltem Yılmazkaya, geçen sene Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünyaevine girdi. Eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yılmazkaya, son günlerde ise hamile olduğu yönündeki iddialarla konuşuldu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla iddialara son noktayı koydu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, karnı burnunda bir pozunu ilk kez takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafına "Geri sayım" notunu düşen Yılmazkaya'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Meltem Yılmazkaya'nın karnı burnunda son hali...